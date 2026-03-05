Песков объяснил паузу в переговорном процессе по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пауза в переговорах по Украине связана с объективными причинами: США сейчас заняты другими делами. Об этом он сообщил корреспонденту ИС «Вести».

«По объективным причинам сейчас сложилась пауза. Понятно, что как посредники, роль которых мы высоко ценим, американцы сейчас заняты другими делами. Мы полны терпения в данном случае. Посмотрим, как дальше всё будет развиваться», — сказал Песков.

Ранее начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков сообщил, что конкретная дата и место продолжения переговоров по Украине пока не определены. По его словам, стороны ещё не согласовали, когда и где состоится следующая встреча.