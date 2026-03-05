Лишившийся руки военкор Ивлиев заявил, что обстрел ВСУ был похож на фильм ужасов

Военный корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлиев рассказал о моменте тяжёлого ранения во время обстрела. В результате атаки он лишился руки. Своими воспоминаниями журналист поделился в интервью Вячеславу Манучарову.

«Идёт вот такая стена огня. В тот же момент у меня отрывает руку, меня куда-то подкидывает (...) Понимаю, что сбоку какие-то куколки лежат, личинки. И они шевелятся и дымятся, как в каком-то фильме ужасов. Потом я понимаю, что это не личинки, не куколки, это мои друзья», — рассказал военкор.

После произошедшего корреспондент почти сразу потерял сознание. Очнулся он уже в тот момент, когда его тащили к автомобилю, удерживая за бронежилет.

Ранее Life.ru писал, как российский боец в одиночку пленил восьмерых ВСУшников у свинофермы в ДНР. По словам пленного, на фронт его отправили насильно — сотрудники военкомата просто взломали дверь в подъезде.