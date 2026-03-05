Владимир Путин
5 марта, 13:36

Очевидцы сообщили о задымлении в столице Саудовской Аравии, дипломатический квартал закрыт

Очевидцы сообщили о задымлении в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, сообщает Reuters. Пока не уточняется, что произошло, но ранее дипломатов и сотрудников посольств в Дипломатическом квартале призвали оставаться в укрытиях из-за возможной угрозы.

В правительстве Саудовской Аравии пока не прокомментировала эту информацию. Однако источники Reuters сообщили, что ворота Дипломатического квартала были закрыты.

МИД рекомендовал россиянам отказаться от туров в ОАЭ, Катар и Саудовскую Аравию
МИД рекомендовал россиянам отказаться от туров в ОАЭ, Катар и Саудовскую Аравию

А на днях Саудовская Аравия отчиталась о новой атаке на свои нефтяные объекты. Беспилотник целился в завод нефтегиганта Saudi Aramco в городе Рас-Таннура.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

