Очевидцы сообщили о задымлении в столице Саудовской Аравии, дипломатический квартал закрыт

Очевидцы сообщили о задымлении в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, сообщает Reuters. Пока не уточняется, что произошло, но ранее дипломатов и сотрудников посольств в Дипломатическом квартале призвали оставаться в укрытиях из-за возможной угрозы.

В правительстве Саудовской Аравии пока не прокомментировала эту информацию. Однако источники Reuters сообщили, что ворота Дипломатического квартала были закрыты.

А на днях Саудовская Аравия отчиталась о новой атаке на свои нефтяные объекты. Беспилотник целился в завод нефтегиганта Saudi Aramco в городе Рас-Таннура.