5 марта, 14:50

Мишустин поздравил россиянок с наступающим тёплым праздником 8 Марта

Обложка © Life.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратился к россиянкам с поздравлениями по случаю приближающегося Международного женского дня. Заявление главы правительства прозвучало в четверг в ходе его встречи с сотрудницами аппарата кабмина.

«И хочу в вашем лице от всей души поздравить также всех женщин нашей страны — всех бабушек, мам, сестер, жён, внучек — с праздником 8 марта», — сказал он.

Мишустин также признался, что этот праздник всегда вызывает у него тёплые чувства и особое ощущение в сердце.

Путин рассказал, за что благодарен российским женщинам
Путин рассказал, за что благодарен российским женщинам

А ранее в преддверии Международного женского дня Александр Лукашенко вручил госнаграды белорускам, которыми гордится страна. В завершение церемонии президент заверил присутствующих, что они могут обращаться к нему лично в случае любых обид со стороны мужчин. Глава государства пообещал обязательно реагировать на каждое такое обращение.

