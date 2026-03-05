Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
5 марта, 15:28

Главу элитного спецназа КСИР Каани могли казнить по подозрению в связях с «Моссадом»

Исмаил Каани. Обложка © ТАСС / Zuma

Бывший генерал Исмаил Каани, ранее командовавший подразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР), мог быть казнён по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает издание Nationalnews.

«Теперь, когда Иран находится в состоянии войны с США и Израилем, судьба [генерала Каани] вновь стала предметом активных спекуляций, в интернете циркулируют неподтверждённые утверждения, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал или даже казнил командующего силами «Кудс» по подозрению в шпионаже в пользу Израиля», — указано в статье.

Сообщается, что подозрения могли возникнуть после серии ударов по иранскому руководству. В результате совместной американо-израильской операции погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных представителей системы безопасности.

Генштаб Ирана обвинил Израиль в операции под «ложным флагом» в Азербайджане
Напомним, что сведения о гибели Каани возникли ещё в июне 2025 года. Тогда сообщали, что он погиб в результате ударов Израиля. Каани 68 лет. Он возглавил элитное спецподразделение «Аль-Кудс» после убийства Касема Сулеймани в 2020 году.

