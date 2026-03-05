Владимир Путин
5 марта, 16:14

Трамп анонсировал «Закон о спасении Америки» с ограничениями по смене пола*

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Rawpixel.com

Президент США Дональд Трамп анонсировал «Закон о спасении Америки», который ужесточает правила голосования и вводит ограничения по гендерным вопросам. Инициативу он представил на своей странице в Truth Social.

Согласно предложению, все избиратели обязаны предъявлять удостоверения личности и подтверждать американское гражданство. Голосование по почте планируется запретить — исключения сделают только для болезни, инвалидности, отъезда или военной службы.

Кроме того, Трамп выступил против участия мужчин в женских соревнованиях. Он также заявил, что любые операции по смене пола* у детей должны проводиться исключительно с письменного согласия родителей.

Ранее Дональд Трамп потребовал извинений от епископа Марианн Бадди, представляющей Епископальную церковь. Поводом стала её проповедь во время молебна в вашингтонском Кафедральном соборе святых Петра и Павла, где она призвала главу государства проявить милосердие к мигрантам и представителям ЛГБТ*-сообщества.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

