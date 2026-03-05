Владимир Путин
Иран атаковал американские базы и аэропорт Абу-Даби

Обложка © X/ DanasMuse1

Иранские силы нанесли удары по объектам США на Ближнем Востоке. Под удар попали база Пятого флота США в Бахрейне, нефтяной завод и международный аэропорт Абу-Даби. Об этом пишет Associated Press.

Иран атаковал аэропорт в Абу-даби. Видео © X / DanasMuse1

После ударов на объектах начались сильные пожары. Официальные данные о последствиях атаки пока не приводятся. Известно, что системы противовоздушной обороны работали и в небе над Дубаем.

В Иране заявили о гибели «важных» сотрудников ЦРУ при ударе на Ближнем Востоке

Ранее сообщалось, что Иран пытается истощить запасы дорогих зенитных ракет США, используя массовые запуски дешёвых дронов-камикадзе Shahed-136. Тегеран сознательно провоцирует Вашингтон и его союзников на огромные траты. Цена одного «Шахеда» колеблется от 20 до 50 тысяч долларов, тогда как каждая ракета для комплекса Patriot стоит более трёх миллионов.

