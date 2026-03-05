Линию «Ферросплавная-1» снова подключили к ЗАЭС

Резервная линия электропередачи «Ферросплавная-1» напряжением 330 кВ, которая снабжает Запорожскую АЭС со стороны Украины, снова подключена к станции. Данное заявление сделали в пресс-службе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети X.

По информации агентства, линию восстановили и подключили к ЗАЭС после ремонтных работ, которые проводились в условиях локального прекращения огня, достигнутого при посредничестве МАГАТЭ. Теперь станция вновь обеспечена двумя внешними линиями электроснабжения.

«Резервная линия внешнего электроснабжения укрепляет ядерную безопасность и защищенность станции», — сказал гендиректор МАГАТЭ Рафаэля Гросси.