Линию «Ферросплавная-1» снова подключили к ЗАЭС
Обложка © ТАСС / Александр Полегенько
Резервная линия электропередачи «Ферросплавная-1» напряжением 330 кВ, которая снабжает Запорожскую АЭС со стороны Украины, снова подключена к станции. Данное заявление сделали в пресс-службе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети X.
По информации агентства, линию восстановили и подключили к ЗАЭС после ремонтных работ, которые проводились в условиях локального прекращения огня, достигнутого при посредничестве МАГАТЭ. Теперь станция вновь обеспечена двумя внешними линиями электроснабжения.
«Резервная линия внешнего электроснабжения укрепляет ядерную безопасность и защищенность станции», — сказал гендиректор МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
Напомним, что 10 февраля линию «Ферросплавная-1» отключили после атаки Вооружённых сил Украины. Тогда электроснабжение станции поддерживалось только по второй линии «Днепровская» напряжением 750 кВ. В связи с этим МАГАТЭ официально предложило России и Украине договориться о временном прекращении огня в районе Запорожской АЭС.
