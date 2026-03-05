Владимир Путин
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

5 марта, 18:04

В Петрозаводске горит краеведческий музей, огонь охватил 600 квадратных метров

Обложка © Max / МЧС Карелии

В Петрозаводске произошёл пожар в здании краеведческого музея. По данным регионального управления МЧС, площадь возгорания достигла 600 квадратных метров.

Пожар в краеведческом музее в Петрозаводске. Видео Max / МЧС Карелии

Инцидент случился в историческом здании Дома горного начальника Гаскойна, которое находилось на реконструкции. На момент происшествия внутри не было посетителей. В пресс-службе ведомства сообщили, что пострадавших в результате пожара нет. В тушении огня задействовано 25 сотрудников МЧС и 6 единиц техники.

Пожарные продолжают работу на месте. Специалисты занимаются тушением и контролируют ситуацию, чтобы не допустить распространения огня.

Ранее три человека погибли и ещё один пострадал при пожаре в частном доме под Новосибирском. Трагедия произошла в городе Каргат. Предварительно, огонь возник из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования. Точную причину установит следственно-оперативная группа, она уже работает на месте происшествия.

