Состоятельные иностранцы срочно возвращаются в Дубай, чтобы не потерять льготы

Из-за ситуации на Ближнем Востоке многие иностранцы, работающие в Дубае, застряли за границей и теперь в спешке возвращаются назад. Им во что бы то ни стало нужно сохранить налоговый статус, пишет The Financial Times.

Основатель компании EnterJet Чарльз Робинсон рассказал, что к нему поступает куча заявок от людей, которые ищут любую возможность срочно улететь в Эмираты. Юрист Ханна Уэйлу из фирмы Withers объяснила: если задержаться за пределами страны, можно потерять прописку в ОАЭ и вляпаться в налоги там, где временно находишься.

Хотя в ОАЭ по-прежнему нет подоходного налога с физлиц, с 2023 года там действуют чёткие правила. Налоговым резидентом считают того, кто прожил в стране от 183 дней за год, а если есть квартира или работа — то от 90 дней. Но есть и подводные камни: например, старый договор с Польшей 1993 года признаёт резидентом ОАЭ только гражданина Эмиратов, так что поляк рискует оказаться в подвешенном состоянии — без налогового статуса где бы то ни было.

Ранее сообщалось, что из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке власти ОАЭ пошли на беспрецедентный шаг и отменили штрафы для иностранцев, которые не могут вылететь из страны. Под амнистию попали те, кто застрял в Эмиратах из-за закрытого неба и отменённых рейсов. Обычно за каждый просроченный день пребывания в стране начисляют серьёзные суммы, но сейчас решили сделать исключение.