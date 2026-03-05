Суд запретил бывшему первому замглавы обороны Цаликову пользоваться интернетом

Басманный районный суд Москвы в рамках меры пресечения в виде домашнего ареста установил дополнительные ограничения для бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова. Об этом передаёт ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«На Цаликова наложен ряд ограничений, связанных с домашним арестом. Ему нельзя пользоваться сотовой связью и интернетом, общаться с иными лицами за исключением близких родственников, покидать своё жилище за исключением участия в следственных действиях», — сообщил собеседник СМИ. По его словам, Цаликову также запрещено пользоваться стационарным телефоном. Единственное допустимое исключение — вызов экстренных служб в случае острой необходимости.

О задержании бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова стало известно 5 марта. Бывший чиновник военного ведомства проходит фигурантом по нескольким статьям, включая организацию преступного сообщества и легализацию денежных средств. В настоящий момент следствию известно о 12 криминальных эпизодах.