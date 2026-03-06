Жительница Чувашии рассмеялась после того, как на неё упал снег с крыши

В Сети появилось видео с камеры наблюдения дома на улице 10-й Пятилетки в Новочебоксарске. На кадрах видно, как на прохожих с грохотом падают несколько огромных снежных масс. Мужчина чудом уворачивается, а женщина падает, и её тут же накрывает новой лавиной, при этом она заливисто хохочет.

Женщина рассмеялась после того, как на неё упал снег с крыши в Новочебоксарске. Видео © VK / ТИПИЧНЫЕ ЧЕБОКСАРЫ

Жительница Новочебоксарска чувствует себя хорошо и не имеет претензий. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник в прокуратуре Чувашии. В ведомстве пояснили, что ситуация возникла во время уборки территории. Снег сошёл с козырька подъезда

«Женщина — дворник, которая помогала с уборкой. По предварительным данным, она не получила повреждений, нет, даже в больницу не обращалась. Претензий она не имеет», — сообщил источник СМИ.

В прокуратуре добавили, что по факту произошедшего проводится проверка, в том числе на предмет соблюдения требований охраны труда.

Ранее в Уфе пенсионерка и её девятилетняя внучка пострадали, когда с крыши сорвалась снежная масса. Девочка госпитализирована с травмами средней тяжести. Инцидент произошёл на улице Коммунистической в центре города. Пенсионерка и школьница шли мимо здания, когда на них обрушилась крупная куча снега с крыши. Пострадавших незамедлительно доставили в больницу.