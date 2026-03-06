Бензовоз взорвался около газовой заправки в Подмосковье

В Подмосковье произошёл взрыв бензовоза рядом с газозаправочной станцией. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщает SHOT.

Бензовоз взорвался около газовой заправки. Видео © Telegram / Домодедовод: новости Домодедово

По данным телеграм-канала, жители Косино увидели яркую вспышку и пламя после взрыва. По их словам, рванул бензовоз около газовой заправки. Пламя было видно с нескольких километров, включая населённый пункт Барыбино. На место происшествия прибыли пожарные и спасательные службы. По последним данным, площадь возгорания составила 78 квадратных метров.

Ранее в Петрозаводске произошёл пожар в здании краеведческого музея. Площадь возгорания достигла 600 квадратных метров. Инцидент случился в историческом здании Дома горного начальника Гаскойна, которое находилось на реконструкции. На момент происшествия внутри не было посетителей. В тушении огня задействовано 25 сотрудников МЧС и 6 единиц техники.