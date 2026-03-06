В Петрозаводске ликвидировали пожар в краеведческом музее

Спасательные службы ликвидировали возгорание в Доме горного начальника в Петрозаводске. Как сообщил в своём Telegram-канале председатель госкомитета Карелии по безопасности Олег Поляков, пожар был полностью потушен в 22:25 по московскому времени.

«Пожар в Доме горного начальника ликвидирован в 22:25», — говорится в заявлении.

Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил надзорным органам установить причины случившегося и заявил, что здание будет восстановлено. Прокуратура Петрозаводска организовала проверку, в ходе которой дадут оценку действиям ответственных лиц.

Напомним, сигнал о возгорании поступил диспетчерам в 18:07. Прибывшие на место пожарные расчёты обнаружили, что огонь уже охватил значительную площадь. Из-за масштабов ЧП был объявлен повышенный ранг сложности 1-БИС. В борьбе с огнём участвовали 25 человек и 7 единиц техники. Площадь возгорания достигла 600 квадратных метров.