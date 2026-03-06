Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 23:35

В Петрозаводске ликвидировали пожар в краеведческом музее

Обложка © Telegram / Олег Поляков

Обложка © Telegram / Олег Поляков

Спасательные службы ликвидировали возгорание в Доме горного начальника в Петрозаводске. Как сообщил в своём Telegram-канале председатель госкомитета Карелии по безопасности Олег Поляков, пожар был полностью потушен в 22:25 по московскому времени.

«Пожар в Доме горного начальника ликвидирован в 22:25», — говорится в заявлении.

Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил надзорным органам установить причины случившегося и заявил, что здание будет восстановлено. Прокуратура Петрозаводска организовала проверку, в ходе которой дадут оценку действиям ответственных лиц.

Бензовоз взорвался около газовой заправки в Подмосковье
Бензовоз взорвался около газовой заправки в Подмосковье

Напомним, сигнал о возгорании поступил диспетчерам в 18:07. Прибывшие на место пожарные расчёты обнаружили, что огонь уже охватил значительную площадь. Из-за масштабов ЧП был объявлен повышенный ранг сложности 1-БИС. В борьбе с огнём участвовали 25 человек и 7 единиц техники. Площадь возгорания достигла 600 квадратных метров.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Происшествия
  • Карелия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar