6 марта, 00:23

Масленников: Евросоюз хочет создать правовой задел на разрыв связей с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / U. J. Alexander

Российская сторона фиксирует целенаправленные шаги Брюсселя по формированию долгосрочной юридической основы для окончательного сворачивания экономического взаимодействия с Москвой. Об этом в интервью газете «Известия» заявил глава департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

«Мы видим стремление Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен создать долговременный правовой задел на полный разрыв экономических связей с нашей страной, несмотря на уже понесённый Евросоюзом ущерб», — подчеркнул дипломат.

По его словам, в нынешней атмосфере неприкрытой враждебности, царящей в европейских институтах, говорить о каких-либо предпосылках к возобновлению сотрудничества не приходится.

Масленников также отметил, что Россия никогда не использовала экономические отношения в качестве инструмента политического давления. В Евросоюзе же, по его словам, откровенная русофобия нередко выдаётся за глубокое понимание ситуации в стране.

В Китае восхитились, как Путин разрушил план ЕС по отказу от российского газа

Ранее Life.ru писал, что Еврокомиссия приняла к сведению иск Банка России в суд Евросоюза по поводу бессрочного замораживания российских активов. Представитель ЕК Баляш Уйвари заявил на брифинге в Брюсселе, что они полностью уверены в законности своего решения.

