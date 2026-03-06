Власти США обвинили россиянина в отмывании 1,2 миллиона долларов

В Соединённых Штатах предъявлены обвинения гражданину России Николаю Бузолину по делу о финансовых махинациях. Как сообщило Министерство юстиции США, 38-летний россиянин предстал перед судом в Хьюстоне.

По версии следствия, уроженец Тюмени летом 2025 года зарегистрировал компанию Verisola, заявленной сферой деятельности которой было медицинское оборудование. На имя этой фирмы он открыл несколько банковских счетов. Прокуратура утверждает, что через них проводились незаконные операции: компания подавала ложные декларации о поставках медоборудования структурам, связанным с государственной страховой программой Medicare. В общей сложности на счета Verisola поступило около 1,7 миллиона долларов, из которых как минимум 1,2 миллиона были переведены за границу.

Россиянину инкриминируют участие в преступном сговоре с целью отмывания денежных средств. Если вина Бузолина будет доказана, ему грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.

Ранее арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление финансового управляющего Елены Блиновской и признал незаконными сделки по передаче недвижимости её отцу Олегу Останину. Активы — апартаменты на Четвёртом Верхне-Михайловском проспекте, машиноместо и кладовка общей стоимостью 50 миллионов рублей — признали имуществом блогера. Их выставят на торги, а вырученные средства направят на погашение долгов перед кредиторами.