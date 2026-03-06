В Роспотребнадзоре предупредили о риске поставок некачественной школьной формы

Введённый в 2025 году ГОСТ на школьную форму может привести к появлению некачественной продукции на рынке и создать коррупционные риски. Об этом говорится в письме главы Роспотребнадзора Анны Поповой первому вице-премьеру Денису Мантурову, с которым ознакомилась газета «Известия».

«Он связан с деятельностью акционерного общества «Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности», которое будет проводить сертификацию детской одежды на соответствие ГОСТу, что противоречит требованиям законодательства РФ, так как одежда должна проходить процедуру оценки соответствия техническим регламентам», — уточняется в письме.

По словам Поповой, новый ГОСТ на школьную форму содержит некорректное сочетание норм по гигроскопичности, воздухопроницаемости и содержанию формальдегида, что противоречит действующему техрегламенту. В Роспотребнадзоре также указали, что понятие «школьная форма» законодательно не закреплено, поэтому проверка по ГОСТу может вводить потребителей в заблуждение.

В Роскачестве не согласились с критикой ГОСТа, подчеркнув, что добровольная сертификация по стандарту не отменяет обязательного подтверждения соответствия продукции техническим регламентам. В Минпромторге сообщили, что стандарт обсуждается с отраслевыми экспертами и может быть доработан, в том числе в части проверки качественных характеристик школьной формы.

