Россиянка сравнила новую школьную форму с мундиром Гитлера и поплатилась

Дзержинский районный суд Ярославля вынес обвинительный приговор местной жительнице за публичную демонстрацию нацистской символики, что подпадает под часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ. Нарушительнице предписано выплатить штраф в тысячу рублей, как следует из опубликованного на сайте суда постановления.

В материалах дела указывается, что 13 июля россиянка в соцсетях наткнулась на пост, посвящённый утверждению ГОСТа для школьной формы в России. К публикации прилагались изображения детей в форме, в том числе фотография женской школьной формы с шевроном российского герба на левом рукаве.

Оставленный женщиной комментарий под этим постом был квалифицирован как «публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики», что противоречит положениям Федерального закона № 80-ФЗ от 19.05.1995 г., посвященного увековечиванию Победы в Великой Отечественной войне.

По информации Ярославского областного суда, правонарушительница увидела сходство между одним из вариантов школьной формы на фотографии и мундиром Гитлера, приложив к своему комментарию соответствующее изображение.