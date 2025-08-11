Встреча Путина и Трампа
11 августа, 13:12

Россиянка сравнила новую школьную форму с мундиром Гитлера и поплатилась

Жительницу Ярославля оштрафовали за сравнение школьной формы с мундиром Гитлера

Школьная форма по новому стандарту. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Дзержинский районный суд Ярославля вынес обвинительный приговор местной жительнице за публичную демонстрацию нацистской символики, что подпадает под часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ. Нарушительнице предписано выплатить штраф в тысячу рублей, как следует из опубликованного на сайте суда постановления.

В материалах дела указывается, что 13 июля россиянка в соцсетях наткнулась на пост, посвящённый утверждению ГОСТа для школьной формы в России. К публикации прилагались изображения детей в форме, в том числе фотография женской школьной формы с шевроном российского герба на левом рукаве.

Оставленный женщиной комментарий под этим постом был квалифицирован как «публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики», что противоречит положениям Федерального закона № 80-ФЗ от 19.05.1995 г., посвященного увековечиванию Победы в Великой Отечественной войне.

По информации Ярославского областного суда, правонарушительница увидела сходство между одним из вариантов школьной формы на фотографии и мундиром Гитлера, приложив к своему комментарию соответствующее изображение.

Суд отметил, что обвиняемая в ходе заседания не отрицала своей вины, согласилась с содержанием протокола и раскаялась. Среди смягчающих обстоятельств были учтены статус матери-одиночки, ежемесячный доход в 35 тысяч рублей, а также отсутствие предыдущих административных взысканий.

Ранее стало известно, что с 1 июля этого года в России введён обновленный ГОСТ на школьную форму. Основные критерии нового стандарта — это удобство, надлежащий внешний вид и патриотизм. 6 августа появились фото образцов новой формы, произведённой по госстандарту. Одежды вызвала неоднозначную реакцию в обществе.

