Командир ДРГ ВСУ Назар Жирный уничтожен на Краснолиманском направлении
В зоне проведения специальной военной операции российские военные уничтожили командира диверсионно-разведывательной группы восьмого полка Сил специальных операций Вооружённых сил Украины (ВСУ) Назара Жирного. Такой информацией делится ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах РФ. Уточняется, что боевик ликвидирован на Краснолиманском направлении.
«На Краснолиманском направлении ликвидирован командир диверсионно-разведывательной группы 8-го полка ССО ВСУ капитан Назар Жирный», — поделился собеседник агентства.
Ране советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Вооружённые силы Украины «готовят к убиению» Славянск. По его словам, ВСУ вывозят из города госструктуры, включая представителей бизнеса. Кимаковский отметил, что в Славянске снимают троллейбусные линии. Одновременно на зданиях и улицах размещают специальные сети, предназначенные для защиты от беспилотников.
