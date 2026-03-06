В зоне проведения специальной военной операции российские военные уничтожили командира диверсионно-разведывательной группы восьмого полка Сил специальных операций Вооружённых сил Украины (ВСУ) Назара Жирного. Такой информацией делится ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах РФ. Уточняется, что боевик ликвидирован на Краснолиманском направлении.

Ране советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Вооружённые силы Украины «готовят к убиению» Славянск. По его словам, ВСУ вывозят из города госструктуры, включая представителей бизнеса. Кимаковский отметил, что в Славянске снимают троллейбусные линии. Одновременно на зданиях и улицах размещают специальные сети, предназначенные для защиты от беспилотников.