6 марта, 03:42

Командир ДРГ ВСУ Назар Жирный уничтожен на Краснолиманском направлении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

В зоне проведения специальной военной операции российские военные уничтожили командира диверсионно-разведывательной группы восьмого полка Сил специальных операций Вооружённых сил Украины (ВСУ) Назара Жирного. Такой информацией делится ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах РФ. Уточняется, что боевик ликвидирован на Краснолиманском направлении.

«На Краснолиманском направлении ликвидирован командир диверсионно-разведывательной группы 8-го полка ССО ВСУ капитан Назар Жирный», — поделился собеседник агентства.

Ране советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Вооружённые силы Украины «готовят к убиению» Славянск. По его словам, ВСУ вывозят из города госструктуры, включая представителей бизнеса. Кимаковский отметил, что в Славянске снимают троллейбусные линии. Одновременно на зданиях и улицах размещают специальные сети, предназначенные для защиты от беспилотников.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

