Пентагон: Россия добилась преимущества в применении дронов за счёт «Рубикона»

Открытие центра беспилотных технологий «Рубикон» даёт преимущество России в применении дронов. Об этом заявил генерал-майор Сухопутных войск США Стивен Маркс во время слушаний в Сенате.

Маркс отметил, что современные военные конфликты претерпевают коренные изменения: автономные технологии перестали быть теоретической перспективой и уже активно влияют на тактику боевых действий. Страны ускоряют разработку, внедряют дроны в действующие подразделения и направляют на это значительные ресурсы.

Центр «Рубикон» объединяет функции планирования закупок, внедрения инновационных тактических схем и подготовки операторов беспилотников. Генерал подчеркнул, что это не просто новые виды вооружений, а система командования, адаптированная для быстрого масштабирования и эффективного использования автономных средств.

Ранее Иран начал использовать в боевых действиях против США и Израиля реактивные стелс-беспилотники «Хадид-110». Беспилотник впервые показали в 2025 году. Он оснащён малогабаритным турбореактивным двигателем и развивает скорость до 500–510 километров в час. Дальность полёта, по разным данным, составляет от 300 до более чем 350 километров, а масса боевой части — от 30 до 50 килограммов. Главная особенность «Хадид-110» — сложность обнаружения радарами.