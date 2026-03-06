Операторы БПЛА отряда «Барс-31» Добровольческого корпуса Минобороны уничтожили с начала года более 240 целей на Славянско-Краматорском направлении в Донбассе. Об этом рассказали в Добровольческом корпусе Минобороны РФ, действующем в составе группировки «Южная».

«Только за последние два месяца отряд «БАРС-31» Добровольческого корпуса на Славянско-Краматорском направлении и в самом Краматорске поразил более 240 целей противника. Операторами БПЛА были уничтожены пять систем ракетно-артиллерийского вооружения: это самоходная артиллерийская установка «Акация», две САУ «Гвоздика», САУ «Богдана», произведённая под натовские боеприпасы 155 миллиметров, гаубица Д-30, а также три танка противника Т-72», — уточнили в корпусе.

Кроме того, среди уничтоженных целей — 6 грузовиков с личным составом и боеприпасами Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также 86 легковых автомобилей. Поражены цели, являющиеся частью критической инфраструктуры Краматорска.

Ранее пророссийская группировка хакеров «Кибер Серп» выявила связь между украинской версией журнала Forbes и Службой безопасности Украины. Хакеры смогли получить несакционированный доступ к устройству сотрудника журнала. Согласно группировке, анализ файлов и переписок на устройстве позволил выявить участие Forbes.ua в координации со Службой безопасности Украины, Главным управлением разведки и Министерством обороны при «формировании оборонной повестки».