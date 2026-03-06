Утром в пятницу, 6 марта, аэропорты Краснодара и Геленджика временно закрыли на приём и выпуск самолётов. Это следует из заявления пресс-службы Росавиации.

«Аэропорт Краснодар (Пашковский). Аэропорт Геленджик. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в Федеральном агентстве воздушного транспорта, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Ранее в Севастополе сильные повреждения получил пятиэтажный многоквартирный дом на улице Ефремова. Сбитый беспилотник Вооружённых сил Украины, начинённый взрывчаткой и металлическими поражающими элементами, упал рядом со зданием. Всего за медицинской помощью обратились 9 пострадавших: 6 человек (из них трое детей) транспортированы в стационары с различными резаными ранами, трое получили незначительные травмы и от госпитализации отказались.