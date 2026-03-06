Глава МО Уганды пригрозил тюрьмой мужчинам, встающим на колено при предложении

Генерал Мухузи Кайнеругаба, возглавляющий Министерство обороны Уганды, заявил, что мужчины, которые опускаются на колено при предложении, должны быть арестованы. Как пишет издание Magharibi Digital, генерал опубликовал пост с таким высказыванием 14 февраля.

Кайнеругаба охарактеризовал этот жест как «бессмыслицу», подчёркивая его иностранное происхождение, и назвал практику недопустимой. По его словам, предупреждение касается всех угандийских мужчин. В то же время он отметил, что иностранное гражданство может быть поводом для освобождения.

Как отмечает издание, генерал и ранее отмечался громкими высказываниями о знаменитостях, политике и культуре, что делает его заявления привычно провокационными. Каких-либо официальных изменений в законодательстве Уганды или практике правоохранителей пока не последовало. Сам пост генерала, как предполагается, был удалён.

