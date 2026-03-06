Расчёты ПВО за ночь сбили 83 украинских дрона над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 83 беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — 56 — сбили над территорией Республики Крым. По семь БПЛА ликвидировали над Воронежской областью и акваторией Азовского моря. Пять аппаратов уничтожили над акваторией Чёрного моря, четыре — над Курской областью, два — над территорией Краснодарского края. По одному беспилотнику перехватили над Астраханской и Белгородской областями.

Ранее в Алёшках Херсонской области Вооружённые силы Украины совершили очередное кровавое преступление: вражеские дроны сбросили боеприпасы на людей, собравшихся у продовольственного магазина «Эвелина» перед открытием. По предварительным данным два человека погибли, двенадцать — ранены. Пострадавшие получают медицинскую помощь в Алёшкинской центральной районной больнице. Двое раненых в тяжёлом состоянии доставлены в Скадовскую ЦРБ.