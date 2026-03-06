На Купянском направлении был уничтожен расчёт БПЛА, состоящий из военнослужащих-женщин. Удар пришёлся по группе, отвечавшей за управление дронами и связь в рядах противника, пишет SHOT.

По имеющимся сведениям, ситуация с кадровым голодом в украинской армии продолжает обостряться. Из-за существенных потерь киевское руководство вынуждено всё чаще отправлять на передовую представительниц слабого пола.

Статистика показывает, что только за последние два месяца в зоне боевых действий погибло 12 девушек в возрасте от 22 до 30 лет. В настоящее время доля женщин в рядах ВСУ достигла 10 процентов от общей численности личного состава.

Нехватка мужчин заставляет командование переводить на фронт специалистов, которые ранее занимали тыловые должности, например, медицинских сестер. Кроме того, в рядах подразделений фиксируется присутствие иностранных наемниц, среди которых также есть погибшие гражданки Польши.

Напомним, что ещё зимой Владимир Зеленский дал указание о формировании профильных женских рот, специализирующихся на беспилотных системах. Подобные подразделения теперь всё чаще оказываются в эпицентре столкновений.

Ранее российские военные ликвидировали украинского оператора беспилотников и чемпиона Незалежной по греко-римской борьбе Андрея Яременко. Конкретное место ликвидации не раскрывается, однако это могло произойти в районе Степногорска, Гуляйполя или Орехова, где в тот период шли активные боевые действия и отмечалась интенсивная работа вражеских расчётов беспилотников.