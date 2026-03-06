Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
6 марта, 05:36

В Италии в пух и прах разбили версию США о «случайном» уничтожении своих истребителей

L'AntiDiplomatico: Запад пытается скрыть правду о сбитых Ираном истребителях США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LeonP

Западные СМИ пытаются скрыть правду об уничтожении Ираном трёх американских истребителей в небе над Кувейтом. Как пишет итальянский портал L'AntiDiplomatico, среди иностранных журналистов воцарилась настоящая истерика: сначала они возложили вину за массовое убийство детей в школе в Минабе на ошибку иранской ПВО, а теперь пытаются провернуть то же с историей про самолёты. Правда, официальная версия не выдерживает критики.

«Поистине невероятная реконструкция, учитывая, что не один, а сразу три американских истребителя якобы были приняты за иранские самолёты, несмотря на то, что на протяжении многих лет все военные самолёты и системы управления военных аэропортов были оснащены системой IFF (Идентификация друзей или врагов)», — указал автор.

Издание пояснило, что данная система работает на основе обмена зашифрованными кодами между бортовым транспондером и диспетчерской вышкой . Именно это помогает точно определить, кто в небе — свой или чужой.

Украина помогала США тренироваться в уничтожении иранских С-300
Украина помогала США тренироваться в уничтожении иранских С-300

Напомним, США потеряли уже три истребителя во время операции против Ирана. Последний борт разбился накануне в небе над Басрой, что в Ираке. Мы показывали видео, на котором катапультировавшийся пилот спускается с неба на парашюте. При этом американское командование отрицало факт потери самолёта.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Матвей Константинов
