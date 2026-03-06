Связистов 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ преклонного возраста начали переводить в штурмовые подразделения. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

«Опытных связистов преклонного возраста командование 57-й ОМПБР массово переводит в штурмовые отряды, где их продолжительность жизни не превышает и нескольких суток», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на Купянском направлении был ликвидирован расчёт беспилотников ВСУ, в составе которого находились женщины-военнослужащие. Удар пришёлся по группе, занимавшейся управлением дронами и обеспечением связи.