Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 05:54

Пожилых связистов ВСУ начали массово отправлять в штурмовые отряды

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shurubura

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shurubura

Связистов 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ преклонного возраста начали переводить в штурмовые подразделения. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

«Опытных связистов преклонного возраста командование 57-й ОМПБР массово переводит в штурмовые отряды, где их продолжительность жизни не превышает и нескольких суток», — сказал собеседник агентства.

Военные ВСУ тонут в окопах в Сумской области из-за растаявшего снега
Военные ВСУ тонут в окопах в Сумской области из-за растаявшего снега

Ранее сообщалось, что на Купянском направлении был ликвидирован расчёт беспилотников ВСУ, в составе которого находились женщины-военнослужащие. Удар пришёлся по группе, занимавшейся управлением дронами и обеспечением связи.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar