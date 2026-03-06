Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 06:08

Foreign Policy: Страны Персидского залива поняли, что США не защитят их

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucas Parker

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucas Parker

Страны Персидского залива разочаровались в США из-за невозможности защитить их на фоне ответных иранских ударов, несмотря на союзнические обязательства и ободрительные заявления, доносящиеся из Вашингтона. Об этом пишет Foreign Policy.

«Государства Персидского залива больше не смогут поверить, что США в состоянии или будут их защищать», — говорится в материале.

По мнению авторам, нефтяным монархиям придётся открыто сотрудничать с Израилем в «его войне», при этом Тель-Авив будет всё больше восприниматься как угроза. В свою очередь «уроком реальной уязвимости» для них стал полёт иранских беспилотников в небе над Абу-Даби.

«США не смог или не хотел компенсировать [это]», — добавил автор.

В Италии в пух и прах разбили версию США о «случайном» уничтожении своих истребителей
В Италии в пух и прах разбили версию США о «случайном» уничтожении своих истребителей

Ранее в Германии заявили об истощении запасов зенитных ракет для «Пэтриотов» у США на фоне конфликта с Ираном. Издание Handelsblatt указывает, что только за первые дни по целям из Ирана выпустили 800 ракет, в то время как американский оборонный гигант Lockheed Martin ежегодно может выпускать не более 600 таких снарядов.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • США
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar