Foreign Policy: Страны Персидского залива поняли, что США не защитят их

Страны Персидского залива разочаровались в США из-за невозможности защитить их на фоне ответных иранских ударов, несмотря на союзнические обязательства и ободрительные заявления, доносящиеся из Вашингтона. Об этом пишет Foreign Policy.

«Государства Персидского залива больше не смогут поверить, что США в состоянии или будут их защищать», — говорится в материале.

По мнению авторам, нефтяным монархиям придётся открыто сотрудничать с Израилем в «его войне», при этом Тель-Авив будет всё больше восприниматься как угроза. В свою очередь «уроком реальной уязвимости» для них стал полёт иранских беспилотников в небе над Абу-Даби.

«США не смог или не хотел компенсировать [это]», — добавил автор.

Ранее в Германии заявили об истощении запасов зенитных ракет для «Пэтриотов» у США на фоне конфликта с Ираном. Издание Handelsblatt указывает, что только за первые дни по целям из Ирана выпустили 800 ракет, в то время как американский оборонный гигант Lockheed Martin ежегодно может выпускать не более 600 таких снарядов.