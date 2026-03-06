В Индии при крушении истребителя Су-30МКИ погибли два пилота

Два пилота погибли в результате крушения истребителя Су-30МКИ в штате Ассам. Авария произошла во время учебно-тренировочного полёта. Об этом сообщили в военно-воздушных силах Индии.

«ВВС Индии выражают глубокую скорбь по поводу гибели командира эскадрильи Ануджа и лейтенанта авиации Пурвеша Дурагкара, получивших смертельные ранения», — говорится в сообщении.

Катастрофа случилась в районе Карби-Англонг, примерно в 60 километрах от города Джорхат. Лётчики получили смертельные травмы при крушении самолёта во время учебного полёта. Командование ВВС Индии выразило соболезнования семьям погибших офицеров и подчеркнуло, что проводится расследование обстоятельств инцидента.

Ранее сообщалось, что в провинции Балыкесир Турции потерпел крушение истребитель F-16 турецких ВВС. Пилот самолёта погиб. Авиакатастрофа произошла около 00:50 мск во время выполнения планового задания. Министерство обороны Турции подтвердило факт крушения.