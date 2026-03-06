Владимир Путин
Регион
6 марта, 07:06

Один человек пострадал при сильном пожаре в тюменской школе

Сильный пожар разгорелся в одной из школ по улице Пермякова в Тюмени. По данным SHOT, в кабинете труда на первом этаже загорелся принтер. Пострадал один человек — предварительно, учитель по этому предмету. Детей оперативно эвакуировали.

Пожар в одной из школ Тюмени. Видео © SHOT

Возгорание ликвидировали, а трудовика госпитализировали. В каком он состоянии, пока неизвестно.

В Петрозаводске ликвидировали пожар в краеведческом музее

Ранее три человека пострадали при пожаре в московском районе Жулебино. Огонь разгорелся в массажном салоне на первом этаже многоэтажного дома. Работа спасатей попала на видео.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Обложка © SHOT

    avatar