Украинское командование отдало силовикам распоряжение проводить зачистку гражданского населения в Ямполе (ДНР), заподозрив людей в содействии наступлению российских подразделений. Историей о пережитом кошмаре с ТАСС поделился местный житель, сумевший выбраться из ада.

«Смотрю, два украинских вояки бегают по двору. Пораскрывали хату, повырывали двери, кухню. По всем помещениям. Что они искали, не знаю. Женщина начала вопросы задавать: «Что вы ищете?». (Говорят— Прим. Life.ru.), поступил приказ обнулить эту территорию. За то, что вы помогали (Армии России — Прим. Life.ru.)», — сказал он.

По словам выжившего, украинские военные даже не стали слушать оправданий о том, что семья просто сидела в подвале. Они сослались на поступившее распоряжение: женщин не трогать, а всех мужчин при поимке расстреливать. Времени на сборы дали всего час, после чего людям пришлось выбираться самостоятельно, без какой-либо гарантии безопасности.

Как поведал рассказчик, семья в спешке покидала жильё, хватая самое необходимое. Убежище нашли в подвале соседнего трёхэтажного здания, где и провели около полугода в тесноте, но в безопасности от прямых столкновений.

Сигналом к очередному бегству стал треск трубы от буржуйки 24 февраля — это означало, что их временное укрытие охвачено огнём. При попытке покинуть опасную зону они угодили под обстрел. Собеседник агентства добавил, что основные осколки поразили его супругу, спасти которую медики уже не смогли.

Ранее сообщалось, что на Купянском направлении был ликвидирован расчёт беспилотников ВСУ, в составе которого находились женщины-военнослужащие. Удар пришёлся по группе, занимавшейся управлением дронами и обеспечением связи.