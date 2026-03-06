Минимум 16 регионов России столкнутся с сильным половодьем этой весной

Весной 2026 года минимум 16 российских регионов могут столкнуться с сильным половодьем, следует из данных Росгидрометцентра. Как рассказал руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов, ещё в 20 субъектах ожидается невысокое превышение уровня талой воды. Основные риски прогнозируют в Центральном, Приволжском, Сибирском и Дальневосточном округах.

В беседе с газетой «Известия» эксперт предупредил, что наибольшая вероятность высокого, близкого к экстремальному половодья — в Рязанской, Пензенской областях, Мордовии и Татарстане. Там высота снежного покрова достигает 90–95 сантиметров, а местами — метра. В Москве снега заметно меньше, поэтому ситуация в столице будет спокойнее.

Заведующий лабораторией Института водных проблем РАН Михаил Болгов добавил, что в Подмосковье ожидается возврат холодов, из-за чего таяние может растянуться. Сильных затоплений, подобных тем, что были в 1970-е, там, вероятно, не случится.

Ранее советник директора Гидрометцентра России рассказал, что в Москве и области до 8 марта сохранится погода с мокрым снегом, гололедицей и небольшими осадками. А после праздников, 9–10 марта, ожидается резкое похолодание: ночные температуры способны упасть до минус 10–15 градусов.