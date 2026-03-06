Два российских «медведя» вынудили США и Канаду поднять рой военных самолётов

Американские военные подняли по истребители из-за приближения к воздушному пространству Штатов двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-142, передаёт телеканал Fox News. Всё произошло в среду, 4 марта. Самолёты зафиксировали в зоне ПВО у Аляски.

Навстречу «медведям» вылетели два F‑35 и два F-22, четыре заправщика KC‑135, самолёт дальнего радиолокационного обнаружения Е-3, а также три воздушных судна из Канады — два CF‑18 и заправщик CC‑150. При этом российские бомбардировщики не покидали международное воздушное пространство, а само появление «гостей» — норма для региона и не расценивается как угроза.

Ранее в Италии усомнились в официальной версии о «дружественном огне» как причине потери трёх американских истребителей в конфликте с Ираном. Издание L'AntiDiplomatico заметило, что пилоты и наземные силы используют систему «свой-чужой», из-за чего случайное попадание по собственному борту крайне маловероятно. При этом в небе над Ближним Востоком летает целый рой иранских ракет и беспилотников.