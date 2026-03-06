Владимир Путин
Регион
6 марта, 07:58

В Абинском районе Кубани загорелась подстанция после атаки ВСУ, пострадали двое

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / somsak suwanput

В Абинском районе Краснодарского края подстанция загорелась после атаки ВСУ. В результате инцидента пострадали два человека. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального оперштаба.

«Пострадали два человека. Им оказали необходимую первую медицинскую помощь на месте, без госпитализации», — говорится в сообщении.

Возгорание произошло на подстанции в хуторе Бережном из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. Площадь возгорания составила около 120 кв. м, работы по ликвидации продолжаются.

Глава Каховского округа Херсонской области Филипчук попал под атаку БПЛА ВСУ
Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь расчёты ПВО перехватили и уничтожили 83 беспилотника ВСУ над различными регионами России. Наибольшее число дронов — 56 — было сбито над территорией Республики Крым. По семь аппаратов уничтожили над Воронежской областью и акваторией Азовского моря, пять — над Чёрным морем, четыре — над Курской областью, два — над Краснодарским краем.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

