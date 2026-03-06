В Абинском районе Кубани загорелась подстанция после атаки ВСУ, пострадали двое

В Абинском районе Краснодарского края подстанция загорелась после атаки ВСУ. В результате инцидента пострадали два человека. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального оперштаба.

«Пострадали два человека. Им оказали необходимую первую медицинскую помощь на месте, без госпитализации», — говорится в сообщении.

Возгорание произошло на подстанции в хуторе Бережном из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. Площадь возгорания составила около 120 кв. м, работы по ликвидации продолжаются.

Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь расчёты ПВО перехватили и уничтожили 83 беспилотника ВСУ над различными регионами России. Наибольшее число дронов — 56 — было сбито над территорией Республики Крым. По семь аппаратов уничтожили над Воронежской областью и акваторией Азовского моря, пять — над Чёрным морем, четыре — над Курской областью, два — над Краснодарским краем.