Наталья Подольская поделилась трогательными фото с подросшими сыновьями
Наталья Подольская со своими детьми. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nataliapodolskaya
Певица Наталья Подольская опубликовала в соцсети трогательные кадры с подросшими сыновьями от Владимира Преснякова. Домашняя фотосессия вызвала восторг у поклонников артистки.
На снимках Подольская позирует с Артемием и Иваном в уютной домашней обстановке. Сыновья одеты в повседневную одежду, а мама нежно обнимает их, иногда позволяя себе немного поиграть с детьми. Поклонники отметили солнечность фото, их добрую атмосферу и очарование всей семьи, оставляя восторженные комментарии о повзрослевших сыновьях и тёплых отношениях с матерью.
«Мальчики‑красавчики! И мама тоже!» — написали подписчики под публикацией.
