Наталья Подольская поделилась трогательными фото с подросшими сыновьями

Певица Наталья Подольская опубликовала в соцсети трогательные кадры с подросшими сыновьями от Владимира Преснякова. Домашняя фотосессия вызвала восторг у поклонников артистки.

На снимках Подольская позирует с Артемием и Иваном в уютной домашней обстановке. Сыновья одеты в повседневную одежду, а мама нежно обнимает их, иногда позволяя себе немного поиграть с детьми. Поклонники отметили солнечность фото, их добрую атмосферу и очарование всей семьи, оставляя восторженные комментарии о повзрослевших сыновьях и тёплых отношениях с матерью.

«Мальчики‑красавчики! И мама тоже!» — написали подписчики под публикацией.

