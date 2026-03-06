Владимир Путин
6 марта, 08:13

Наталья Подольская поделилась трогательными фото с подросшими сыновьями

Наталья Подольская со своими детьми. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nataliapodolskaya

Певица Наталья Подольская опубликовала в соцсети трогательные кадры с подросшими сыновьями от Владимира Преснякова. Домашняя фотосессия вызвала восторг у поклонников артистки.

На снимках Подольская позирует с Артемием и Иваном в уютной домашней обстановке. Сыновья одеты в повседневную одежду, а мама нежно обнимает их, иногда позволяя себе немного поиграть с детьми. Поклонники отметили солнечность фото, их добрую атмосферу и очарование всей семьи, оставляя восторженные комментарии о повзрослевших сыновьях и тёплых отношениях с матерью.

«Мальчики‑красавчики! И мама тоже!» — написали подписчики под публикацией.

Ранее стало известно, что 46-летний актёр Никита Тарасов, известный по роли кондитера Луи в ситкоме «Кухня», стал отцом во второй раз. Артист поделился радостной новостью с поклонниками в социальной сети, выложив трогательный снимок с новорождённым сыном на руках.

