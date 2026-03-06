Песков: Киевский режим чувствует себя некомфортно из-за успехов России на фронте
Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что киевский режим испытывает дискомфорт на фоне продвижения российских войск. Об этом он сказал в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
«Степень накала риторики растёт, всё ужесточается. Киевский режим чувствует себя некомфортно, мы продвигаемся вперёд и динамика хорошо понятна, хорошо известна всем специалистам», — отметил представитель Кремля.
По его словам, текущая ситуация на поле боя очевидна для всех экспертов и подтверждает успешность действий российской армии.
Ранее Песков призвал Зеленского взять ответственность за переговоры. В Москве подчёркивают, что украинское руководство осведомлено об условиях для достижения договорённостей. Конкретные шаги, необходимые для успеха диалога, известны оппонентам.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.