Российским артистам могут запретить использовать иностранные псевдонимы

Российским артистам, использующим иноязычные псевдонимы, грозит запрет на их применение, если они не зарегистрированы в Роспатенте. Об этом сообщила РИА «Новости» генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина.

С 1 марта в России вступили в силу ограничения на использование иностранных слов на вывесках и иных средствах размещения информации. По словам эксперта, чётких разъяснений Роспотребнадзора по применению новой нормы к сценическим псевдонимам пока нет, однако теоретический риск для артистов существует.

«По общему смыслу закона риск для артистов, использующих англоязычные псевдонимы без регистрации товарного знака, теоретически существует», — пояснила Акиншина.

Под удар могут попасть продажа мерча с именем артиста, билетов или ведение сайта, где используется англоязычное имя как элемент бренда. Эксперт напомнила, что некоторые исполнители уже зарегистрировали свои сценические имена как товарные знаки — например, L'One, Feduk и MOT.

Напомним, с 1 марта вступил в силу закон, ограничивающий использование иностранных слов на вывесках и в публичной информации для потребителей. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Теперь все сведения, предназначенные для открытого ознакомления, должны размещаться на русском языке как государственном. При этом в регионах допускается использование местных языков, если это предусмотрено законодательством. Нормы не распространяются на фирменные наименования и товарные знаки, а также на случаи, оговорённые правом Евразийского экономического союза, но в остальных эпизодах за иностранные вывески и названия бизнесу грозит штраф до полумиллиона рублей.