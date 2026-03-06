Страховые пенсии россиян проиндексируют выше инфляции в 2027–2028 годах

Индексация страховых пенсий в 2027–2028 годах пройдёт в два этапа. Сначала с 1 февраля выплаты увеличат на 4%, затем с 1 апреля — дополнительно на 3,4% и 3,8% соответственно. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«Такой подход позволит увеличить страховые пенсии на 7,5% в 2027 году и на 8% в 2028 году. По моим расчётам, средний размер страховой пенсии по старости в 2028 году превысит 31 тыс. рублей. Я могу с уверенностью сказать, что страховые пенсии продолжат увеличиваться в ближайшие годы не только в номинальном, но и реальном выражении (то есть выше инфляции)», — пояснил специалист в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, за три года содержание для трудящихся получателей выросло в 1,53 раза — в среднем до 24 447,2 рубля. Для неработающих граждан показатель увеличился в 1,27 раза, достигнув 27 818,8 рубля. Накопленная инфляция за тот же период составила около 24%. Соответственно, рост выплат опережает повышение цен, причём для работающих пенсионеров — более чем двукратно.

Такой рост обусловлен возвращением индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2025 года, размер которой рассчитывается от более высокого размера пенсий (от суммы, учитывающей все индексации). Балынин дополнил, что позитивный вклад вносит и дополнительная корректировка размеров страховых пенсий работающим пенсионерам, которая проводится каждый год в августе.

А ранее Life.ru писал, что жители РФ получат мартовские пенсии раньше из-за длинных выходных. По данным Соцфонда России, средства поступят автоматически, подавать заявления не нужно. Выплаты через банки будут перечислены 6 марта для тех, кто обычно получает пенсии с 7-го по 9-е число.