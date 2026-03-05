Экономист назвал категории россиян, которым повысят пенсии в апреле

С 1 апреля 2026 года социальные пенсии в России будут проиндексированы на 6,8%. Это на 1,2 процентного пункта выше уровня инфляции за предыдущий год. Об этом заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«Ожидается, что средний размер социальных пенсий увеличится более чем на 1 тыс. рублей — с 15 533,90 рубля до 16 590,21 рубля. Право на социальную пенсию имеют граждане, постоянно проживающие в России. К ним относятся инвалиды I, II и III группы, включая инвалидов с детства, дети-инвалиды, а также дети, потерявшие одного или обоих родителей. Социальные пенсии также назначаются детям умершей одинокой матери и детям, оба родителя которых неизвестны», — уточнил специалист в беседе с «Газетой.ru».

Отдельные категории получателей — представители малочисленных народов Севера (мужчины с 55 лет, женщины с 50) и граждане, достигшие 70 и 65 лет соответственно. Иностранцы и лица без гражданства также вправе претендовать на выплаты при условии 15-летнего проживания в стране. Льготы распространяются на студентов очной формы до 23 лет, оставшихся без попечения родителей. Дополнительное увеличение ждёт тех, кому в марте исполнилось 80 лет: для них фиксированная часть страховой пенсии удваивается. Прибавляется также надбавка за уход.

«Например, если страховая пенсия по старости (включая фиксированную выплату) у пенсионера составляла в декабре 2025 года 34 518 рублей, то после индексации на 7,6% в январе 2026 года она увеличилась до 37 141,37 рубля», — добавил Балынин.

После 80-летия фиксированная выплата (9 584,69 рубля с января) растёт вдвое, а с учётом надбавки за уход (1 413,86 рубля) итоговая сумма в примере достигает 48 139,92 рубля.

«Таким образом, выплата в апреле 2026 года окажется на 39,46% выше декабрьского уровня 2025 года и на 29,61% больше выплат в первом квартале 2026 года. Все повышения будут произведены автоматически — подавать заявления в Социальный фонд России не требуется», — подытожил экономист.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал индексацию социальных пенсий миллионов россиян с 1 апреля. Глава кабмина напомнил, что доходы пожилых граждан находятся на особом контроле. В январе уже были увеличены страховые пенсии, теперь очередь за социальными.