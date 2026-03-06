Зеленский поручил военным ВСУ защищать американские базы на Ближнем Востоке
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51
В ближайшие дни украинские специалисты по борьбе с беспилотниками начнут работу на американских военных базах на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Соответствующее решение принял Владимир Зеленский после запроса американской стороны о содействии в защите личного состава и объектов.
Ранее глава украинского режима Владимир Зеленский сообщил, что США обратились к Киеву с просьбой о помощи в противодействии иранским беспилотникам Shahed на Ближнем Востоке. Киев отправил оборудование и специалистов для защиты американских объектов от атак таких дронов и дал соответствующие поручения профильным структурам.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.