Лидер группы «Три дня дождя» Глеб Викторов стал отцом во второй раз

Лидер группы «Три дня дождя» Глеб Викторов снова стал отцом. Радостной новостью он поделился с поклонниками в Telegram, выложив снимок из роддома.

На фото музыкант запечатлён в шапочке и маске — он присутствовал при родах и лично встретил появление на свет второго сына. Артист написал, что 5 марта у него родился ещё один мальчик, и передал всем привет. Подписчики мгновенно отреагировали шквалом поздравлений: многие удивились, что событие случилось так скоро после рождения первенца, а также пожелали ребёнку здоровья.

Имя новорождённого Викторов раскрыл заранее — ещё 17 февраля он объявил, что назовёт сына Давидом. А вот личность матери держит в секрете. Первый наследник Марк родился у Глеба 5 сентября прошлого года от бывшей возлюбленной Влады Морозовой, с которой они разошлись ещё до родов.

