ВЦИОМ: Путину доверяют 77,5% россиян

ВЦИОМ и ФОМ представили данные об отношении граждан к первым лицам государства. Исследования проводились в конце февраля — начале марта, охватив в общей сложности более трёх тысяч совершеннолетних респондентов.

По информации ВЦИОМ, деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 73,3% опрошенных. При этом уровень личного доверия главе государства составил 77,5%. Эти данные получены в ходе опроса 1,6 тыс. человек с 23 февраля по 1 марта.

Почти синхронно с коллегами замеры проводил и фонд «Общественное мнение». С 27 февраля по 1 марта социологи ФОМ опросили 1,5 тыс. граждан. Результаты показали схожую картину: о доверии президенту заявили 76% участников, а 77% считают, что он хорошо справляется со своими обязанностями.

Также исследование ВЦИОМ фиксирует одобрение деятельности правительства на уровне 45,3%, а работу Михаила Мишустина положительно оценивают 47,1% граждан. В свою очередь, ФОМ приводит более высокие цифры: 52% и 58% соответственно.

Опубликованы и электоральные предпочтения населения. Партийный рейтинг «Единой России» по версии ВЦИОМ составляет 31,8%, тогда как ФОМ даёт партии власти 36%. Остальные политические силы распределились следующим образом: ЛДПР поддерживают 10,2% (опрошенных ВЦИОМ) и 9% (опрошенных ФОМ), КПРФ — 10,1% и 8% соответственно. Замыкают список «Новые люди» и «Справедливая Россия», чьи показатели варьируются от 4 до 9%.

Ранее сообщалось, что заявление президента России Владимира Путина о возможности немедленного прекращения поставок газа в Европу стало для Брюсселя серьёзным психологическим ударом. Вместо планового эмбарго на российский газ в 2027 году Москва может закрыть поставки уже сейчас и переориентировать их на рынки, готовые платить более высокие цены.