Путин поздравил Валентину Терешкову с 89-летием и отметил её преданность Родине

Владимир Путин поздравил с днём рождения первую в истории женщину-космонавта, депутата Госдумы Валентину Терешкову. В послании, которое публикует пресс-служба Кремля, президент России пожелал ей крепкого здоровья и всего самого наилучшего. По словам главы государства, с именем Терешковой связаны выдающиеся успехи отечественной космонавтики.

«Уважаемая Валентина Владимировна! Примите поздравления с Днём рождения... Самого глубокого уважения заслуживает ваша многолетняя общественная, законотворческая работа, безграничная преданность своему призванию и Родине», — добавил глава государства.

Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года под Ярославлем. В юности она занималась прыжками с парашютом. После зачисления в отряд космонавтов и подготовки 16 июля 1963 года Терешкова совершила исторический, почти трёхсуточный полёт на корабле «Восток-6», став первой в истории женщиной, отправившейся за пределы Земли.

Ранее Владимир Путин принял в Кремле женщин разных профессий, в том числе военнослужащих, журналистов и конструкторов. В преддверии Международного женского дня президент России побеседовал с ними в доверительной атмосфере и поздравил с наступающим праздником, подарив по шикарному букету.