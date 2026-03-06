Армия России полностью взяла под контроль населённый пункт Сосновое в ДНР

В Донецкой Народной Республике (ДНР) наши бойцы закрепили контроль над населенным пунктом Сосновое. Об этом сообщили в Минобороны РФ 6 марта.

Ранее сообщалось, что в Красноармейске и Димитрове ДНР обнаружено около 80 стихийных захоронений, в которых, по предварительным данным, находятся не менее 100 тел мирных жителей. Большинство погибших стали жертвами обстрелов ВСУ, также были случаи гибели людей от ударов дронов-камикадзе.