В России зафиксировали повышение спроса на энергоресурсы из-за ситуации с Ираном

Спрос на российские энергоресурсы и энергоносители существенно вырос на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Данное заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы фиксируем существенное повышение спроса на российские энергоресурсы, энергоносители в связи с войной в Иране», — сказал он.

При этом, словам представителя Кремля, Москва была и остаётся надёжным поставщиком как нефти, так и трубного и сжиженного газа. Песков также подчеркнул, что Россия способна гарантировать стабильность и постоянство всех законтрактованных поставок своих энергоресурсов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что даст поручение правительству проработать с компаниями вопрос переориентации газовой отрасли. Речь идёт о снижении зависимости от европейского направления и выходе на более перспективные и выгодные рынки.