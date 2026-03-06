Владимир Путин
6 марта, 09:40

В России зафиксировали повышение спроса на энергоресурсы из-за ситуации с Ираном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /fotokaleinar

Спрос на российские энергоресурсы и энергоносители существенно вырос на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Данное заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы фиксируем существенное повышение спроса на российские энергоресурсы, энергоносители в связи с войной в Иране», — сказал он.

При этом, словам представителя Кремля, Москва была и остаётся надёжным поставщиком как нефти, так и трубного и сжиженного газа. Песков также подчеркнул, что Россия способна гарантировать стабильность и постоянство всех законтрактованных поставок своих энергоресурсов.

Путин назвал Венгрию и Словакию надёжными партнёрами России в энергетике
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что даст поручение правительству проработать с компаниями вопрос переориентации газовой отрасли. Речь идёт о снижении зависимости от европейского направления и выходе на более перспективные и выгодные рынки.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Юлия Сафиулина
