Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 09:38

Кремль отказался раскрывать данные о поставках нефти в Индию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Videophilia

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Videophilia

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет раскрывать количественные данные по поставкам нефти в Индию из-за «слишком большого числа недоброжелателей». Об этом он сообщил на брифинге, отвечая на вопрос журналистов, о каких объёмах закупок Индией российской нефти может идти речь.

«Нет, разумеется, никакие количественные данные мы не собираемся приводить по понятным причинам. Это первое. Слишком много недоброжелателей», — сказал он.

Бессент сообщил, что США временно разрешили Индии закупать российскую нефть
Бессент сообщил, что США временно разрешили Индии закупать российскую нефть

Ранее сообщалось, что Индия вновь закупает российскую нефть после перебоев поставок из ближневосточного региона, вызванных войной в Иране. На этой неделе в индийских портах ожидается разгрузка двух танкеров с российской нефтью Urals объёмом около 1,4 миллиона баррелей, а ещё одно судно, следовавшее в Сингапур, было перенаправлено в Индию.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Индия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar