Кремль отказался раскрывать данные о поставках нефти в Индию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет раскрывать количественные данные по поставкам нефти в Индию из-за «слишком большого числа недоброжелателей». Об этом он сообщил на брифинге, отвечая на вопрос журналистов, о каких объёмах закупок Индией российской нефти может идти речь.

«Нет, разумеется, никакие количественные данные мы не собираемся приводить по понятным причинам. Это первое. Слишком много недоброжелателей», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Индия вновь закупает российскую нефть после перебоев поставок из ближневосточного региона, вызванных войной в Иране. На этой неделе в индийских портах ожидается разгрузка двух танкеров с российской нефтью Urals объёмом около 1,4 миллиона баррелей, а ещё одно судно, следовавшее в Сингапур, было перенаправлено в Индию.