Новые «Москвичи» серии «М» начали продавать в дилерских центрах по всей стране

«Москвич» начал продажи новейшей линейки кроссоверов — моделей М70 и М90. Как сообщили в пресс-службе столичного автопроизводителя, они уже поставлены в дилерские центры по всей стране.

«Линейка «М» доступна в 60 дилерских центрах «Москвич» по всей стране», — говорится в сообщении.

Москвич серии «М». Фото © Telegram / Москвич

Напомним, презентация новых «Москвичей» прошла в декабре минувшего года. В компании пояснили, что новая линейка — это семиместные кроссоверы с полным приводом. Автомобили полностью адаптированы под российские условия эксплуатации и имеют расширенный набор доступных опций.