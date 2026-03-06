В Петербурге пресекли работу подпольного банка с оборотом 250 млн рублей

Полиция Санкт-Петербурга пресекла деятельность подпольного банка, через который прошло не менее 250 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В Петербурге накрыли подпольный банк. Видео © VK/ Видео от ГУ МВД России по г. СПб и ЛО

По данным полиции, в рамках расследования задержаны три жительницы города в возрасте от 48 до 55 лет. Они выполняли функции бухгалтеров в теневой финансовой структуре. Следствие считает, что незаконные операции проводила организованная группа. Подозреваемые координировали движение средств через подконтрольные юридические лица и обслуживали компании, стремившиеся снизить налоговые выплаты.

«В общей сложности с 2022 по 2025 год банкирам удалось заработать порядка 38,5 миллионов рублей. Организованная группа брала за свои услуги 15 %», — рассказали в пресс-службе МВД.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность. В рамках расследования силовики провели обыски. Проверки прошли в 18 жилых и трёх офисных помещениях.

