Беременные американки перестали принимать парацетамол после слов Трампа

Беременные американки перестали принимать популярный вариант парацетамола «Тайленол» после слов президента США Дональда Трампа, что этот препарат провоцирует развитие аутизма у детей. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Lancet.

Авторами выступили доцент Гарвардской медицинской школы Джереми Сэмюэль Фауст и профессор Школы общественного здравоохранения Брауновского университета Майкл Барнетт.

Так, в течение трёх месяцев после выступления врачи «неотложки» на 10% реже стали назначать парацетамол беременным. Уточняется, что пока неясно, связано ли это с решениями врачей или с отказом самих пациенток от приёма сомнительного, как говорит президент, лекарства.

Анализ учитывал только назначения в больницах, и поведение людей, которые покупают препарат без рецепта, может отличаться. При этом The New York Times пишет, что на данный момент научное сообщество не обладает достоверными данным о связи приёма парацетамола беременными и риском развития аутизма.

Напомним, в сентябре минувшего года Дональд Трамп заявил о связи приёма парацетомола во время беременности и риском развития аутизма у будущего ребёнка. По словам президента США, профильные ведомства начнут уведомлять об этом врачей.