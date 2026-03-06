В МПК объяснили, почему россиян оставили без фирменных смартфонов на Паралимпиаде

Участники сборной России столкнулись с неприятным сюрпризом на Паралимпийских играх в Италии. Им не выдали спонсорские телефоны Samsung, которые традиционно получают все атлеты. Как пояснили в Международном паралимпийском комитете (МПК), причина — санкции против РФ.

Директор по коммуникациям МПК Крейг Спенс добавил, что спортсменов не оставят без связи — им обещают обеспечить доступ ко всем сервисам Игр другими способами.

Подобная история уже происходила год назад на соревнованиях в Париже. Тогда наши атлеты тоже остались без фирменных подарков от генерального партнера.

Нынешние Игры стартовали 6 марта и продлятся до 15-го числа. Участникам предстоит разыграть 79 комплектов наград. Россию на турнире представляют шестеро спортсменов, которые будут выступать под национальным флагом.